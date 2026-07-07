Siguen cerrando comercios por demoras en La Gran Vía de Puerto Colombia

La crisis comercial en el Centro Comercial Le Champ continúa agravándose. La administradora del complejo, Karol de la Torre, denunció que un nuevo establecimiento cerró sus puertas, elevando a 17 el número de negocios afectados por la caída en las ventas y las dificultades de acceso derivadas de las obras de la Gran Vía.

La más reciente salida corresponde a una reconocida cadena de almacenes. Según De la Torre, la decisión fue motivada por la drástica disminución en el flujo de clientes que ha enfrentado el centro comercial durante la ejecución del proyecto vial.

“Desafortunadamente otro local cerró sus puertas. Esta vez fue Ísimo, una tienda muy importante para nosotros. El bajo tránsito de personas, la falta de clientes y las pésimas condiciones de las vías de acceso están afectando gravemente la actividad comercial”, afirmó.

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La administradora señaló que la situación se ha vuelto insostenible para muchos comerciantes, algunos de los cuales han optado por mantener sus locales cerrados temporalmente mientras intentan sobrevivir a la crisis. Como ejemplo mencionó el caso de un reconocido establecimiento de comida que permanece cerrado, aunque continúa pagando administración para conservar el espacio.

“Hay negocios que consideran más económico cerrar que operar con pérdidas. Algunos propietarios están haciendo esfuerzos enormes para mantenerse, pero cada día es más difícil”, indicó.

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De acuerdo con la representante del centro comercial, la preocupación aumenta porque varios arrendatarios estarían evaluando abandonar definitivamente sus locales ante la falta de resultados y la incertidumbre sobre la culminación de las obras.

Los comerciantes cuestionan la lentitud de los trabajos y aseguran que, pese a las reiteradas solicitudes, no se han implementado medidas efectivas para mejorar la movilidad en el sector. Entre las propuestas planteadas está la habilitación de ambas calzadas en algunos tramos para facilitar el tránsito de vehículos particulares, buses, estudiantes y peatones.

“Sabemos que una obra de esta magnitud requiere tiempo, pero necesitamos soluciones que permitan el acceso al centro comercial. Cada día que pasa se pierden empleos, ingresos y oportunidades para decenas de familias que dependen de estos negocios”, sostuvo.

Frente a este panorama, hicieron un nuevo llamado a las autoridades y a los responsables del proyecto para que aceleren la ejecución de las obras y adopten medidas que permitan recuperar la movilidad y el flujo de visitantes.