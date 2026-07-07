Comunidades colombianas enseñarán al mundo los saberes y aprendizajes que nacen en sus territorios

Los saberes que durante años han construido comunidades colombianas desde sus territorios cruzarán fronteras. Representantes de ocho países llegaron a Colombia para aprender de experiencias comunitarias que unen el cuidado de la naturaleza, la construcción de paz y nuevas formas de proteger los ecosistemas.

La Amazonía colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta se convertirán durante ocho días en escenarios de aprendizaje, donde comunidades indígenas, campesinas y afro compartirán sus conocimientos sobre la relación con el territorio, la conservación ambiental y los procesos sociales que han impulsado desde sus regiones.

Estos encuentros hacen parte de la Ruta de Aprendizaje por la Vida y el Territorio ‘Paz con la Naturaleza’, una iniciativa que busca promover el intercambio de saberes entre países que enfrentan desafíos similares como la crisis climática, la protección ambiental y el desarrollo sostenible.

Cuando el territorio también enseña

La educación no solo ocurre dentro de un aula. En esta ruta, los conocimientos nacen de las prácticas y aprendizajes de quienes han trabajado durante años en la protección de sus territorios.

Por eso, las delegaciones internacionales conocerán iniciativas sobre restauración de ecosistemas, gobernanza ambiental, transición energética justa, desarrollo territorial y construcción de paz desde las comunidades.

Durante el recorrido también participarán organizaciones sociales y entidades relacionadas con temas ambientales, rurales y de memoria histórica, con el objetivo de intercambiar experiencias que puedan adaptarse a otros territorios del mundo.

Un intercambio de conocimientos entre comunidades

Además de conocer experiencias desarrolladas en Colombia, la ruta busca conectar aprendizajes entre países de África, América Latina y Medio Oriente sobre problemas comunes como los efectos del cambio climático, la protección de los recursos naturales y la relación de las comunidades con sus territorios.

El propósito es que las soluciones creadas desde la experiencia local puedan convertirse en conocimientos compartidos para responder a los retos ambientales y sociales actuales.