Operativo de desalojo en el sector Brisas de las Torres fue aplazada para este 22 de julio

Sobre el área cruzan redes de transmisión primaria de energía operadas por ISA Intercolombia y Celsia, situación que puede generar riesgos de accidentes eléctricos, incendios y otros eventos que comprometan la vida, la integridad y la seguridad de las personas que habitan el sector.

Atendiendo las recomendaciones de la Policía, la Personería y la Defensoría del Pueblo, el operativo de desalojo programada en el sector Brisas de las Torres fue aplazada para el próximo 22 de julio de 2026, con el propósito de garantizar condiciones idóneas de seguridad, derechos humanos, diálogo y acompañamiento institucional.

Sin desconocer que la diligencia corresponde al cumplimiento de una orden judicial y que se debe cumplir, la corregidora anunció la nueva fecha para el cumplimiento de dicha orden e indicó que su eventual incumplimiento puede dar lugar a las actuaciones legales correspondientes, incluido un posible incidente de desacato, de conformidad con lo que determinen las autoridades competentes.

Este sector ocupado por la comunidad se encuentra ubicado, en su mayoría, sobre predios de propiedad privada, y no corresponde integralmente a un bien público.

El gobierno de Cali advierte que la permanencia de estas familias en este sector representa una condición de riesgo inminente que no puede ser ignorada.

Sobre el área cruzan redes de transmisión primaria de energía operadas por ISA Intercolombia y Celsia, situación que puede generar riesgos de accidentes eléctricos, incendios y otros eventos que comprometan la vida, la integridad y la seguridad de las personas que habitan el sector.

A la fecha, alrededor de 100 hogares de los cerca de 390 identificados en el sector se han postulado voluntariamente a los procesos habilitados para acceder a esta alternativa de atención temporal, de acuerdo con los requisitos y condiciones, jurídicas y socioeconómicas establecidas por la norma.