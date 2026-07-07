Entidades públicas de Boyacá anuncian cambio de horario por el partido de Colombia en el mundial
La Selección Colombia se enfrentará a Suiza por Octavos de Final del Mundial de Fútbol
Tunja
La Gobernación de Boyacá anunció que prestará servicio al público en jornada continua entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m.
Así mismo la alcaldía de Tunja se suma a ese horario laboral, con normalidad en Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y agentes de tránsito.
Las alcaldías de Duitama, Puerto Boyacá, Caldas, Busbanzá y Santa María también atenderán en jornada continua entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., mientras que en Guateque solo se trabajará de 8:00 a.m. y las 12:00 m, mientras que la Administración Municipal de Chita lo hará de 7:00 de la mañana a 1:30 de la tarde para apoyar a la Selección Colombia.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...