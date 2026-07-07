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“Colombia llega como favorita”: periodista de TNS analizó el duelo contra Suiza en Mundial 2026

En 6AM W de Caracol Radio, estuvo la periodista colombiana Camila González, presentadora de TSN y encargada de cubrir de cerca a la selección Suiza durante Mundial 2026.

González aseguró que el equipo dirigido por Murat Yakin llega con dudas importantes en su plantilla.

Según explicó, el volante Johan Manzambi, una de las principales figuras del conjunto europeo, no estaría en condiciones de disputar el compromiso tras presentar molestias en una de sus rodillas.

González señaló que, de acuerdo con la información de medios suizos, el jugador se sometió a una resonancia magnética y su presencia está prácticamente descartada, una noticia que considera favorable para Colombia.

“Yo creo que Colombia llega como favorita. La única desventaja que le veo es el desgaste por los viajes y los cambios de horario”, afirmó.

La periodista también indicó que Rubén Vargas, otro de los jugadores más desequilibrantes del ataque suizo, también está en duda, aunque aclaró que en ese caso podría tratarse de una estrategia del cuerpo técnico para no revelar la nómina.

La principal fortaleza de Suiza

Aunque reconoció las posibles bajas, González advirtió que Suiza mantiene una de las defensas más sólidas del torneo.

En ese sentido, destacó el liderazgo de Manuel Akanji, así como el orden táctico del mediocampo, factores que han convertido al equipo europeo en un rival muy difícil de superar.

También llamó la atención sobre el delantero Breel Embolo, aunque explicó que el peso ofensivo del equipo ha recaído principalmente sobre Vargas y Manzambi.

Respecto al ambiente que encontrará Suiza en Vancouver, consideró que la masiva presencia de hinchas colombianos impulsará al equipo de Néstor Lorenzo, aunque no cree que intimide a los futbolistas europeos, acostumbrados a jugar en escenarios con alta presión.

Sobre la posibilidad de que James Rodríguez sea titular, evitó hacer un análisis táctico, pero resaltó la importancia que tiene el capitán como referente del grupo.

“Hay jugadores que son símbolos y solo con estar en la cancha generan un impulso para el equipo y para la afición.”