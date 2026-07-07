A la cárcel tres presuntos cabecillas de la Segunda Marquetalia en Meta. (Foto: cortesía DIJIN de la Policía Nacional)

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional capturó a tres presuntos integrantes del frente “Iván Merchán”, perteneciente a la Segunda Marquetalia, en zona rural de Maripiripán, Meta.

Entre los capturados se encuentran alias “Junior”, señalado como presunto cabecilla financiero de la organización; alias “Bayron”, identificado por las autoridades como presunto cabecilla armado; y alias “El Costeño”, quien sería integrante de la estructura y escolta de uno de los líderes.

Según los uniformados, el frente “Iván Merchán” sería responsable de múltiples extorsiones contra comerciantes, ganaderos, finqueros y empresarios del sector palmero en el sur del departamento del Meta. Asimismo, las autoridades le atribuyen a esta estructura la incineración de un vehículo de carga y varios ataques armados contra empresas palmeras, hechos con los que buscaban presionar el pago de exigencias económicas ilegales.

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Material incautado

Una subametralladora Mini Uzi calibre 9 mm

Una pistola calibre 9 mm

Un proveedor para subametralladora,

Un proveedor para pistola y 155 cartuchos calibre 9 mm

Un dron con control, una antena de internet satelital, cuatro teléfonos celulares.

Tres motocicletas.

Además, les fueron incautados un uniforme pixelado de uso privativo de las fuerzas militares colombianas, un sello de la estructura de finanzas, 10 panfletos del Frente Iván Merchán (citaciones), 70 panfletos en blanco, 63 panfletos de “paz y salvo” y 04 agendas con información detallada de nóminas, pagos y números de contacto de la organización delincuencial.

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las capturas, el allanamiento y los elementos incautados.

La Fiscalía les imputó los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas; y concierto para delinquir agravado con fines extorsivos.

Durante la audiencia, alias “Junior” aceptó los cargos formulados por el ente investigador. El juez ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los tres capturados.

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La acción, denominada Operación Tokio Fase VII, fue desarrollada en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del GAULA Militar Ariari. El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento en la finca La Esperanza, ubicada en la vereda El Progreso.