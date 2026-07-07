Nuevo Mindefensa no descarta buscar establecer bases militares de EE.UU. en Colombia: “es probable”

El nuevo ministro de Defensa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, general (r) Jorge Mora, no descartó en Caracol Radio que se busque el restablecimiento de bases militares de Estados Unidos en Colombia, como parte de la agenda de cooperación en seguridad que empezará a construir con ese país.

Al preguntársele si eso incluye “el restablecimiento o buscar el restablecimiento de bases militares de Estados Unidos en Colombia”, Mora respondió: “Es probable”.

“Todas las medidas que se puedan hacer dentro del marco de las herramientas diplomáticas, dentro de la constitucionalidad que tenemos, pues vamos a adoptar y van a ser temas que vamos a abordar en los próximos días con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado”, dijo.

Mora aseguró que con Estados Unidos se han tenido acercamientos, pero que tras su designación como ministro podrá avanzar en conversaciones más directas.

“Con los Estados Unidos se ha tenido unos acercamientos, pero a partir de ayer que ya fui designado como ministro designado pues ya podemos hacer unos acercamientos más directos”, afirmó.

El general en retiro dijo que uno de los temas será el “Escudo de las Américas”, que calificó como “una apuesta inmensa” del gobierno de Estados Unidos con países aliados del continente.

“Vamos a hablar muchos temas, dentro de esos el Escudo de las Américas, que es una apuesta inmensa que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con los países amigos de América”, señaló.

Mora aseguró que Colombia quiere tener un papel central en esa estrategia.

“Colombia quiere convertirse en uno de los principales actores del Escudo de las Américas, inclusive ser la sede principal y empezar a partir de allí tomar acciones contra el crimen transnacional”, dijo.

Según el próximo ministro, una de esas acciones estará dirigida contra el narcotráfico, especialmente en las rutas marítimas del Pacífico y el Atlántico.

“El narcotráfico en el Pacífico y en el Atlántico es donde encuentra la principal vía de salida del clorhidrato de cocaína”, aseguró.

Mora también dijo que la lucha contra el narcotráfico no debe concentrarse únicamente en la interdicción marítima.

“La lucha contra el narcotráfico no solamente tiene que centrarse a ello, también tiene que atacarse toda la cadena del narcotráfico”, afirmó.

El próximo ministro recordó que Abelardo de la Espriella ha anunciado el regreso de la aspersión aérea y de una estrategia integral contra el narcotráfico.

“Recordemos que ya el presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado que regresa la aspersión aérea, que regresa toda la estrategia de lucha contra el narcotráfico de una manera integral”, sostuvo.

Mora criticó al Gobierno actual al señalar que, según él, pretendió enfrentar el narcotráfico solo con interdicción marítima.

“No solamente como hizo este gobierno pretender sólo a través de interdicción marítima”, dijo.

Sobre posibles operaciones terrestres conjuntas con tropas de Estados Unidos en Colombia, Mora aclaró que ese tema aún no ha sido hablado.

Ante la pregunta “¿Y también operaciones terrestres conjuntas con tropas de Estados Unidos en Colombia?”, Mora respondió: “Bueno, eso no se ha hablado todavía”.

“Repito que vamos a iniciar a construir esa agenda de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad”, puntualizó.