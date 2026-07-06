Vallecaucana Flor Denis Ruiz ganó el oro en el Gran Premio de Atletismo de Vigo

La atleta vallecaucana Flor Denis Ruiz volvió a destacarse en el atletismo internacional al conquistar la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de jabalina del XLII Gran Premio Cidade de Vigo, disputado este sábado en la Pista de Atletismo de Balaídos, en España.

La colombiana aseguró el primer lugar desde su primer intento, cuando registró un lanzamiento de 65,25 metros, distancia que ninguna de sus rivales logró superar. Aunque sus siguientes dos intentos fueron invalidados y en el cuarto alcanzó los 55,36 metros, esa primera marca fue suficiente para quedarse con el título, por lo que incluso decidió no realizar su quinto lanzamiento.

El dominio colombiano en la competencia fue total. Yiset Magali Jiménez se quedó con la medalla de plata tras lanzar 60,71 metros, mientras que la española Antia Calvo completó el podio con un registro de 32,47 metros.

Con este resultado, Flor Denis Ruiz ratifica el buen momento que atraviesa en la temporada 2026. La vallecaucana, diploma olímpico en París 2024, ha mantenido una destacada regularidad en el circuito internacional, superando la barrera de los 60 metros en cada una de sus principales competencias.

Antes de su presentación en Vigo, la lanzadora fue quinta en la segunda parada de la Liga Diamante, disputada en China, con una marca de 60,84 metros, y también obtuvo la medalla de bronce en el Golden Grand Prix de Tokio, válido por el Continental Tour Gold de World Athletics, gracias a un lanzamiento de 60,98 metros.

El triunfo en España fortalece el inicio de temporada de la atleta vallecaucana y la consolida como una de las principales referentes del lanzamiento de jabalina en el continente, de cara a los próximos compromisos internacionales.