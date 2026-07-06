Selección Colombia enfrentará a Brasil en un duelo clave por el Mundial de Baloncesto 2027

La Selección Colombia Masculina de Mayores afrontará hoy uno de los partidos más importantes de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027 cuando se enfrente a Brasil en el Coliseo Evangelista Mora de Cali. El encuentro, programado para las 7:10 p. m., será decisivo para las aspiraciones del equipo dirigido por Tomás Díaz Pérez de mantenerse en la lucha por un cupo a la siguiente ronda.

Colombia llega al compromiso luego de caer por un ajustado 81-79 frente a Chile, en un partido que se definió en los segundos finales. Pese al resultado, el equipo nacional mostró competitividad durante gran parte del encuentro y ahora buscará recuperarse ante una de las selecciones más fuertes del continente.

El duelo también representa la oportunidad de repetir una de las victorias más importantes en la historia reciente del baloncesto colombiano. En 2022, la selección nacional derrotó a Brasil en Barranquilla durante las clasificatorias al Mundial FIBA, un resultado histórico que demostró que el combinado cafetero puede competir de igual a igual frente a las grandes potencias de América.

Una victoria hoy significaría el tercer triunfo de Colombia en estas Clasificatorias al Mundial FIBA 2027 y le permitiría llegar con mejores opciones al compromiso frente a Venezuela, programado para el próximo miércoles, en busca de la clasificación a la segunda fase del certamen.

La convocatoria colombiana para esta ventana cuenta con presencia vallecaucana gracias a Hayner Montaño y Cristian Solís, jugadores de Toros del Valle, quienes hacen parte del grupo de 12 convocados por el cuerpo técnico para afrontar los compromisos internacionales.

La jornada en el Coliseo Evangelista Mora comenzará desde las 4:10 p. m. con el encuentro entre Venezuela y Chile, correspondiente también al Grupo C. Posteriormente, a las 7:10 p. m., Colombia y Brasil cerrarán una nueva fecha de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027 en una ciudad que durante esta semana se ha convertido en el epicentro del baloncesto continental.