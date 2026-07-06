El primer restaurante saludable certificado del país está en Palmira

La Aquarela, un restaurante ubicado en La Buitrera, Palmira, se convirtió en el primero de Colombia en recibir la certificación oficial como restaurante saludable. El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Salud, es el resultado de un proceso de cuatro años para cumplir los estándares exigidos en la preparación de alimentos y la promoción de hábitos saludables.

La certificación, en categoría oro, fue entregada luego del acompañamiento realizado por la Gobernación del Valle del Cauca, que incluyó acciones para fortalecer las buenas prácticas en la preparación de alimentos, reducir el uso de sal y azúcar, eliminar las grasas hidrogenadas y promover el consumo de materias primas provenientes de productores con cultivos sostenibles.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, explicó que este reconocimiento convierte al departamento en pionero en esta apuesta por una alimentación más saludable.

“Es el primer restaurante certificado como un restaurante con comidas saludables en el país y nosotros muy felices de que sea en el municipio de Palmira”, aseguró la funcionaria.

Para Juliana Zapata, representante legal de La Aquarela, este reconocimiento es el resultado de un trabajo constante que hoy asumen con mayor responsabilidad.

“Ha sido un proceso de cuatro años donde nos han hecho muchas visitas constantemente para llegar a este logro. Tenemos una responsabilidad tanto con la gente de la región como con todo el país”, afirmó.

Además de ofrecer una alimentación más saludable, este reconocimiento busca impulsar espacios que promuevan mejores hábitos alimenticios y contribuyan a la prevención de enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada.