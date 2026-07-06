Bombardeos rusos contra Kiev dejaron más de 40 muertos, confirmó el gobierno de Ucrania

Kiev, Ucrania. Rescatistas rescatan a una mujer atrada entre los escombros tras los ataques de Rusia el 6 de julio (Cortesía: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images) / Libkos

Rusia lanzó este 6 de julio misiles contra la capital ucraniana, Kiev, que desataron incendios y mataron al menos 10 personas, informaron las autoridades, aunque los servicios de emergencias advirtieron que la cifra podría ser mayor.

“Nueve muertos y 46 heridos han sido confirmados por el ataque ruso”, incluyendo cinco niños heridos, indicó el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

“Tristemente, este no es el balance final. Las operaciones de rescate continúan”, agregó.

Ciudadanía bajo búnkeres

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, indicó que las defensas aéreas se activaron para responder a los ataques y llamó a la población a permanecer en refugios.

Previamente se había registrado un fallecido en el distrito de Bucha, al noroeste de la capital.

“No hay palabras para aliviar este dolor”, escribió Tkatchenko en Telegram.

El ataque ruso provocó cuatro incendios en cuatro edificios residenciales, según Tkachenko.

“Sitios donde la gente simplemente dormía esta noche”, indicó.

Un periodista de la AFP en Kiev escuchó más de 10 explosiones la mañana del lunes durante una alerta aérea.

Se suman fallecidos en Kiev antes de la cumbre de la OTAN

El jueves murieron al menos 30 personas en el mayor ataque ruso contra la capital ucraniana en la guerra iniciada en 2022.

El nuevo ataque ruso ocurre en vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse con su par ucraniano, Volodomir Zelenski.

Trump también tiene previsto conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar revivir los esfuerzos de paz en Ucrania.

Por su parte, el gobernador de la península de Crimea ocupada por Rusia, Mijáil Razvozhayev, anunció en Telegram que “tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad”.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022.

El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

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