Aerocivil responde a críticas por contratación y defiende cambios internos

Pista aeropuerto y logo de la Aerocivil. Foto: Getty Images / Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil respondió a los cuestionamientos que han surgido en los últimos días alrededor de sus procesos de contratación, cambios administrativos y decisiones internas dentro de la entidad.

A través de un comunicado, la Aerocivil rechazó lo que calificó como “narrativas desinformativas” y aseguró que sus actuaciones buscan fortalecer la transparencia en sus procesos y abrir la participación de nuevos oferentes.

“La Aerocivil no permitirá que intereses particulares, disfrazados de falsas denuncias, busquen intimidar la gestión institucional”, señaló la entidad.

Uno de los principales puntos del pronunciamiento estuvo relacionado con el manejo de los contratos dentro de la entidad.

Según la entidad, algunos procesos habían funcionado durante años bajo un esquema que considera “cerrado y concentrado”, por lo que afirmó que actualmente impulsa cambios para permitir una mayor competencia entre empresas.

Además, sostuvo que estas modificaciones no responden a intereses particulares, sino a la aplicación de criterios técnicos, jurídicos y de selección objetiva en la contratación pública.

“No permitiremos presiones”: Aerocivil responde a señalamientos

La autoridad aérea aseguró que continuará con sus decisiones internas pese a las críticas recibidas.

Según afirmó, los cuestionamientos recientes estarían relacionados con sectores inconformes por los cambios en contratación.

“Lo que hoy incomoda a algunos sectores no son supuestas irregularidades, sino la pérdida de privilegios construidos durante décadas”, indicó la Aerocivil.

Además, reiteró que sus procesos están sujetos a los controles institucionales correspondientes.

Niegan presiones en la salida del exsecretario General

La aerocivil también se refirió a las versiones sobre la salida de su exsecretario General y negó que esta decisión estuviera relacionada con presiones internas o diferencias por temas contractuales.

De acuerdo con la Aeronautica, el funcionario dejó el cargo después de ser seleccionado mediante un concurso de méritos para asumir una nueva responsabilidad en otra entidad pública.

Aerocivil defiende sus nombramientos internos

Otro punto señalado por la autoridad aérea fue el de los recientes movimientos de personal dentro de la entidad.

La Aerocivil aseguró que las designaciones realizadas corresponden a perfiles con experiencia, conocimiento técnico y trayectoria en el sector aeronáutico.

Según explicó, estos cambios buscan fortalecer la operación institucional y garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos.

Con lo último, la Aeronáutica Civil de igual forma afirmó que continuará con la revisión de sus procesos administrativos y contractuales, al señalar que sus actuaciones se mantendrán bajo los principios de transparencia y control público.

“La transformación institucional continuará”, concluyó la entidad.