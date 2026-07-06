Vallecaucana Mariana Asprilla ganó la primera medalla para Colombia en el Mundial Sub-17 de Pesas

El Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas comenzó este domingo en el Coliseo El Pueblo de Cali con una destacada actuación de la vallecaucana Mariana Asprilla, quien le entregó a Colombia su primera medalla del certamen al quedarse con el bronce en la modalidad de arranque de la categoría de los 44 kilogramos.

Asprilla levantó 61 kilogramos, resultado que le permitió subir al podio en el inicio de un campeonato que reúne a las principales promesas de este deporte a nivel mundial.

Tras la competencia, Asprilla destacó el trabajo realizado durante los últimos años para llegar al certamen mundialista.

“Feliz porque se hizo realidad el esfuerzo que tuve durante este proceso. Los nervios siempre van a estar, pero cuando uno los sabe manejar se siente más tranquilo. Hace dos años estuve en el Suramericano de Palmira, el año pasado en el Centroamericano y desde entonces me venía preparando para este Mundial”, expresó la deportista vallecaucana.

La competencia de los 44 kilogramos fue ganada por la representante de Aruba, Aurora Van Ulft, de apenas 13 años, quien conquistó tres medallas de oro y estableció dos récords mundiales al imponer nuevas marcas en el envión (93 kg) y en el total (162 kg). El podio también contó con la participación de la turca Asel Senel y la filipina Althea Bacaro.

El alto nivel del campeonato quedó reflejado durante toda la jornada inaugural. Además de las dos marcas conseguidas por Van Ulft, en la categoría masculina de los 56 kilogramos se registraron cuatro récords mundiales más, dos de ellos protagonizados por el saudí Mohamed Al Ojaian y el filipino Jay Colonia, quienes protagonizaron un intenso duelo por las mejores marcas del mundo. En total, seis récords mundiales fueron superados durante el primer día de competencias, confirmando el gran nivel con el que llegaron los mejores pesistas juveniles del planeta a Cali.

La participación colombiana continuará este lunes con otros dos representantes del Valle del Cauca. Luz Adriana Solís competirá en la categoría de los 53 kilogramos, mientras que el palmirano Anderson Aparicio buscará subir al podio en los 60 kilogramos.

El Campeonato Mundial Sub-17 de Levantamiento de Pesas se extenderá hasta el 11 de julio en el Coliseo El Pueblo, con la participación de cerca de 240 deportistas de 46 países.