Gremios de Cúcuta esperan que visita de Abelardo de la Espriella impulse la seguridad y la inversión

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

Cúcuta

Gran expectativa entre los gremios de Norte de Santander ha generado el anuncio de la visita del presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, el próximo miércoles 8 de julio.

De la Espriella anunció que su empalme regional comenzará por este departamento, uno de los que más le apostó a su propuesta de gobierno.

Tanto la Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO - capítulo Norte de Santander, como la Cámara de Comercio de Cúcuta, destacaron la decisión del mandatario electo de iniciar su empalme en esta región.

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Sergio Palacios, presidente de FENALCO en Norte de Santander calificó como positiva la elección de Cúcuta como primera ciudad para el proceso de empalme del nuevo Gobierno Nacional.

Resaltó que las principales solicitudes estarán concentradas en:

El fortalecimiento de la seguridad para enfrentar fenómenos como las extorsiones, secuestros, robos y la presencia de estructuras criminales en la región.

para enfrentar fenómenos como las extorsiones, secuestros, robos y la presencia de estructuras criminales en la región. La recuperación del sistema de salud.

El impulso a la inversión nacional e internacional para fortalecer el comercio formal en zona de frontera.

Por su parte, Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, indicó que buscarán un encuentro directo con el grupo de trabajo del nuevo Gobierno Nacional, para exponer las necesidades más urgentes que enfrenta el departamento.

Recordó que desde la Cámara de Comercio de Cúcuta se ha elaborado un decálogo de prioridades que tiene esta región, donde sobresalen temas como la inseguridad, informalidad, conectividad con el resto del país y fortalecimiento de las condiciones para atraer la inversión a la zona de frontera.

Concluyó Castillo que todos los gremios adelantan un documento conjunto para entregarlo al nuevo grupo de trabajo del Gobierno Nacional, que permita presentar una sola agenda regional.