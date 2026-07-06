En la Gobernación de Norte de Santander sería el encuentro empalme-regiones

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander empezaron a trazar las medidas de seguridad que se van a poner en marcha con ocasión de la visita del presidente electo Abelardo de La Espriella.

La visita del jefe de Estado ha generado muchas expectativas en los sectores políticos, sociales, económicos y fronterizos frente a las propuestas que ha trazado el nuevo gobierno para las ciudades y regiones.

Ha trascendido que al parecer el encuentro entre el nuevo mandatario de los colombianos, autoridades locales, departamentales, gremios económicos, autoridades civiles, militares y de policía se cumplirá en la gobernación de Norte de Santander.

En las próximas horas, en una reunión de seguridad las autoridades proyectan un encuentro para examinar las medidas de seguridad que se aplicaran en Cúcuta con ocasión de tan importante visita.

Abelardo de La Espriella llegará a la ciudad 48 horas después de haber designado en el cargo al general (r) Jorge Mora, hijo de la región y un brillante ex militar que ahora estará en el equipo de gobierno nacional.