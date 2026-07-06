Presidente Petro reactivó la orden de extradición contra alias ‘Chiquito Malo’ del Clan del Golfo

‘Chiquito malo’, líder del Clan del Golfo, es excluido de la mesa de diálogos por el Gobierno Nacional.

Luego de que el pasado 1 de junio el presidente Gustavo Petro asegurara que firmó el levantamiento de la suspensión de la orden de extradición al señor alias “Chiquito Malo”, se conoció este lunes esa resolución.

“Si es capturado, inmediatamente debe ser extraditado”, dijo en su momento el jefe de Estado saliente.

Se trata de la resolución 261 de este 6 de julio 2026, mediante la cual se concede la extradición del ciudadano colombiano Jobanis de Jesús Ávila Villadiego.

Con esto, de ser capturado, debería comparecer a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos, por el cargo de concierto para poseer, con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia conteniendo cocaína, a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Es de recordar que recientemente, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, fue capturada Ingrid Paola Ávila Hernández, conocida con el alias de ‘La Patrona’ y hermana de ‘Chiquito Malo’.

Ella era requerida por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

De hecho, las investigaciones indican que Ávila habría permanecido durante más de diez años vinculada al Clan del Golfo y que desempeñaba funciones relacionadas con la administración y manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas.