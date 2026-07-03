Luis Miguel logra hito histórico: “Ahora Te Puedes Marchar” supera mil millones en Spotify

El cantante mexicano Luis Miguel alcanzó un hito histórico al lograr que su clásico “Ahora Te Puedes Marchar” (1987) superara los mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en su primer tema en ingresar al exclusivo Billions Club de la plataforma.

Este reconocimiento posiciona a la canción como una de las más influyentes de la música en español, reafirmando la vigencia del repertorio de Luis Miguel y su capacidad de conectar con nuevas generaciones de oyentes digitales.

El tema, considerado un clásico atemporal, definió una época y se mantiene como una referencia obligada en la música latina. Su entrada al Billions Club refleja cómo el catálogo de Luis Miguel sigue vivo y en tendencia, acumulando miles de millones de streams en Spotify.

“Ahora Te Puedes Marchar” no solo marcó un antes y un después en la carrera del artista, sino que también se convirtió en un himno generacional. Décadas después de su lanzamiento, continúa siendo uno de los temas más reproducidos y celebrados.

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A lo largo de su trayectoria, Luis Miguel ha sabido cruzar fronteras y romper barreras, consolidándose como uno de los máximos referentes de la música latina a nivel mundial.

Su voz y estilo han trascendido generaciones, y este nuevo reconocimiento reafirma su posición como un ícono indiscutible.

Warner Music México celebró el logro, destacando el orgullo de ver cómo el legado del artista sigue creciendo gracias al apoyo de millones de fanáticos que día a día reproducen sus canciones.

La compañía subrayó que este hito es reflejo del impacto cultural y artístico de Luis Miguel, cuya obra continúa inspirando y emocionando a públicos de todas las edades.

Con este ingreso al Billions Club, Luis Miguel se suma a un selecto grupo de artistas globales que han alcanzado cifras extraordinarias en plataformas digitales, reafirmando que su música sigue siendo un puente entre el pasado y el presente de la cultura latina.