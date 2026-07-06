Exportaciones de cacao a Estados Unidos se triplicaron en casi dos años

Las exportaciones de cacao y sus derivados hacia Estados Unidos se triplicaron entre 2023 y 2025, consolidando al país norteamericano como el principal mercado para el grano nacional y reforzando la apuesta de Colombia por productos con mayor valor agregado, según un análisis de AmCham divulgado con motivo del Día Internacional del Cacao.

Cifras oficiales del DANE muestran que el sector alcanzó un récord de US$413,1 millones en 2025, frente a US$128,6 millones en 2023. Estados Unidos concentró el 37,1% de esas ventas, equivalente a más de US$153 millones, y se perfila como el destino más importante para el cacao colombiano.

El informe de AmCham atribuye el fuerte crecimiento a un contexto internacional favorable y a una expansión real de la oferta exportable nacional. En 2025 Colombia exportó 49.044 toneladas de cacao, un aumento del 16,4% respecto a 2024, y cerca del 70% de las ventas externas correspondieron a productos elaborados y semielaborados —manteca, licor, pasta, polvo, coberturas y chocolates—, lo que evidencia una mayor generación de valor agregado.

“El cacao colombiano demuestra que la relación comercial con Estados Unidos ofrece oportunidades cada vez mayores para productos agroindustriales con diferenciación y valor agregado. Hoy Colombia no solo exporta más cacao; exporta calidad, transformación e innovación hacia uno de los mercados más exigentes del mundo”, afirmó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

El diferencial competitivo del país radica en la calidad: entre el 95% y el 100% del cacao exportado corresponde a la categoría de cacao fino y de aroma, segmento que representa apenas entre el 5% y el 8% de la producción mundial y que posiciona a Colombia como proveedor global de alta gama. El cultivo está presente en 30 de los 32 departamentos y sustenta a más de 65.000 familias, lo que subraya su papel estratégico en el desarrollo rural y la diversificación de las exportaciones.

Estados Unidos es, además, el tercer importador mundial de cacao y sus derivados, en un mercado cercano a los US$90.000 millones. La competitividad colombiana se ve favorecida por la exención del arancel universal del 10% para el cacao, una condición que preserva el acceso preferencial al mercado estadounidense.

Los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran una mayor diversificación geográfica: aunque Nueva Jersey mantiene su liderazgo, Virginia (+87%), Nueva York (+86%) y Pensilvania (+42%) registraron crecimientos importantes, y California aumentó su participación hasta el 12% tras un alza del 41%. La aparición de nuevos estados compradores, como Ohio y Michigan, sugiere una expansión de la red de distribución y una menor dependencia de un único punto de entrada.

Para AmCham Colombia, el desafío ahora es consolidar una oferta con mayor transformación, fortalecer la trazabilidad, ampliar la base exportadora y posicionar aún más el cacao colombiano en segmentos premium, donde la calidad es el principal factor de competitividad, concluyó Lacouture.