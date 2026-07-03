Precios agropecuarios en Colombia suben 11,1% en junio y presionan alza en la inflación de alimentos

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) informó que el Índice de Precios Agropecuarios (IPAP) registró una variación anual del 11,1% en junio, consolidando una tendencia alcista que ya suma diez meses consecutivos. Este comportamiento sugiere que la inflación de alimentos para los consumidores (IPC) podría escalar hasta situarse cerca del 7,3% durante el tercer trimestre del año.

Durante el mes de junio, el IPAP-BMC experimentó un aumento mensual del 2,5%, acumulando un incremento del 9,2% en lo que va del primer semestre de 2026.

Según el reporte, esta presión al alza se debe principalmente a factores de oferta, tales como: finalización de cosechas y menores niveles de recolección en diversas regiones, diferencias regionales en el abastecimiento de los mercados mayoristas y el ajuste en el precio del ACPM, aplicado desde mayo, ha impactado directamente los costos de transporte y distribución de alimentos. A esto se suma la presión persistente por el aumento en el precio de la gasolina.

El informe destaca que el 60,6% de las subclases que componen el índice registraron aumentos, lo que demuestra una presión generalizada en el sector.

Juan Camilo Suárez, vicepresidente Financiero de la Bolsa Mercantil, advirtió que las presiones sobre los precios están siendo más persistentes de lo que se había previsto inicialmente.

“Hace un mes estimábamos que la inflación de alimentos cerraría el año alrededor de 6%; con la información de junio, el análisis indica que podría alcanzar cerca de 7,3% en el tercer trimestre y mantenerse alrededor del 7% al cierre de 2026”, explicó el directivo.

Aunque en junio se confirmó la transición hacia el fenómeno del Niño, la BMC señaló que este factor climático aún no explica significativamente las alzas de este mes, pero advirtió que sus efectos podrían comenzar a reflejarse con mayor fuerza hacia finales del año.