Bomberos de Rionegro controlaron incendio vehicular en el sector de El Tranvía

Medellín

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro controló un incendio vehicular registrado en el sector del portón de El Tranvía, donde un automóvil fue completamente consumido por las llamas. Para atender la emergencia, se desplegaron seis unidades de socorro y dos máquinas de extinción que lograron contener el fuego de manera oportuna.

En el automotor afectado se movilizaban dos ocupantes, quienes afortunadamente lograron salir a tiempo y resultaron ilesos. No obstante, las llamas provocaron daños materiales colaterales, afectando la fachada del supermercado La 80 y a otro vehículo que se encontraba estacionado a un costado del lugar del incidente.

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Una vez apagado el fuego, los bomberos realizaron labores de refrigeración en la estructura comercial y en el auto aledaño para reducir la temperatura y evitar una posible reignición. El operativo contó con el apoyo del personal de Tránsito Municipal para regular la movilidad en la zona, mientras que las causas que originaron la conflagración siguen siendo desconocidas.

Tras el incidente, el Cuerpo de Bomberos de Rionegro reiteró a la comunidad la importancia de reportar cualquier emergencia de forma inmediata a través de las líneas oficiales, lo que permite una respuesta rápida y efectiva para salvar vidas y proteger bienes.