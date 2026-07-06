Bomberos de Medellín que viajaron a Venezuela recibieron condecoración por su gran labor humanitaria

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, otorgó la Medalla Alcaldía de Medellín Categoría Oro al equipo de 21 bomberos y un ingeniero de la ciudad que regresó al país tras apoyar las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, luego de los dos devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio. El reconocimiento exalta el profesionalismo, la excelencia técnica, la disciplina y el sentido humanitario del grupo especializado en estructuras, el cual arribó a la capital antioqueña el pasado sábado.

Durante el acto de condecoración, el mandatario local destacó la vocación de servicio del cuerpo de rescatistas y agradeció su entrega en nombre de los habitantes de Medellín y de la población venezolana. Gutiérrez enfatizó que la solidaridad no tiene fronteras y recordó cómo el equipo se dispuso a brindar ayuda de manera inmediata desde el primer momento en que se conoció la emergencia en el vecino país, calificándolos como “héroes” que arriesgan sus vidas por el bienestar de los demás.

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La misión internacional, coordinada a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, operó en más de seis frentes en las zonas de Caraballeda y el Estado de La Guaira. Las labores se articularon bajo el direccionamiento del Cuerpo de Bomberos de Caracas, logrando la recuperación de cuatro cuerpos sin vida en estructuras colapsadas, el rescate de mascotas y el acompañamiento técnico y emocional a las familias afectadas.

Para el desarrollo de estas operaciones, el contingente paisa se trasladó con más de cuatro toneladas de equipos especializados, herramientas tecnológicas que facilitaron el monitoreo de edificaciones inestables y la localización de personas. Además del balance operativo, las autoridades locales señalaron que esta experiencia fortaleció los lazos de hermandad entre ambos países, abriendo la puerta a futuros intercambios de conocimiento y capacitaciones conjuntas en gestión del riesgo.