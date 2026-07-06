Capturaron a cabecilla de disidencias FARC investigado por asesinar a quienes no pagaban extorsiones

Fue capturado Juan Carlos Sánchez Cardona, alias ‘Carlitos’, señalado de ser uno de los cabecillas de las redes de apoyo del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, de las disidencias de las FARC, e investigado por una cadena de homicidios, secuestros y extorsiones en el centro del Valle del Cauca.

La captura se realizó mediante orden judicial en el barrio El Madrigal, en Pasto (Nariño), tras un operativo conjunto entre el Ejército, la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación, alias ‘Carlitos’, de 20 años, concentraba su accionar criminal en la zona rural de Tuluá, donde presuntamente coordinaba el cobro de extorsiones, secuestros selectivos y homicidios para fortalecer la presencia de esa estructura armada ilegal.

Entre los hechos que le atribuyen está el asesinato de una pareja propietaria de un establecimiento comercial en la vereda La Moralia y el homicidio de otras dos personas en el corregimiento La Marina. Según las autoridades, las cuatro víctimas fueron asesinadas por negarse a pagar las extorsiones exigidas por el grupo ilegal.

Las investigaciones también indican que el hoy capturado habría ingresado a esa estructura armada en 2019 y ascendió hasta convertirse en uno de los principales responsables de las redes de apoyo, con funciones relacionadas con la obtención de recursos provenientes del narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

Alias ‘Carlitos’ era requerido por los delitos de secuestro, extorsión y homicidio agravado y quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso en su contra.