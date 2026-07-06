Menor de 13 años fue víctima en ataque sicarial en el oriente de Cali

Un menor de 13 años resultó gravemente herido tras ser víctima de un ataque sicarial en el barrio El Retiro, en el oriente de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente fue atacado con arma de fuego por un hombre que se movilizaba en motocicleta y que, tras dispararle, huyó del lugar.

La víctima sufrió una herida de bala en la cabeza y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque e identificar y capturar al responsable.

Este caso se suma a la violenta jornada registrada durante el fin de semana en Cali. Según el reporte policial, entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio fueron asesinadas ocho personas en la ciudad: siete de los homicidios se cometieron con arma de fuego y uno con arma blanca.

Entre los hechos más relevantes está el ocurrido en el barrio Colón, donde un hombre de 23 años fue asesinado al oponerse a un hurto. Por este caso, dos personas fueron capturadas.

Otro de los hechos se presentó en el barrio La Primavera, donde una riña dejó una persona muerta y otra herida. La alteración del orden público obligó la intervención de las autoridades para controlar la situación.