Emcali operará planta portátil de tratamiento de agua en hospital de campaña en La Guaira

El gerente general de EMCALI, Roger Mina, destacó que para las Empresas Municipales de Cali es un honor aportar el conocimiento y la calidad humana de sus trabajadores en momentos tan críticos.

Víctor Mario García y Luz Ángela Bustos, expertos operativos de las plantas de Puerto Mallarino y La Rivera, de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, viajaron al vecino país de Venezuela,

Los trabajadores de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado operarán la planta portátil de tratamiento que abastecerá al hospital de campaña en La Guaira.

Los dos voluntarios de Emcali hacen parte de la misión internacional de ayuda humanitaria liderada por la Fundación Italocolombiana del Monte Tabor Barco Hospital San Raffaele.

Su objetivo principal será apoyar las labores de potabilización de agua en la zona afectada por el reciente terremoto en Venezuela.

Los operarios

Víctor Mario García cuenta con una trayectoria de 21 años al servicio de EMCALI, donde actualmente se desempeña como Operario Auxiliar 2 en el bombeo de la planta de Puerto Mallarino y se ha especializado en el manejo de materiales peligrosos con cloro.

Además es miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, pertenece a la Brigada de Emergencias de EMCALI y cuenta con experiencia internacional en zonas de catástrofe, habiendo formado parte de la misión humanitaria que brindó apoyo durante el terremoto de Turquía.

Por su parte, Luz Ángela Bustos es ingeniera sanitaria con base en la planta de La Rivera. Con su rigurosa formación y conocimientos avanzados en control de calidad, será la responsable de vigilar los procesos fisicoquímicos para garantizar que el agua producida en la planta de tratamiento portátil cumpla con los más estrictos estándares y sea totalmente segura para el consumo y la compleja operación clínica del hospital de campaña.