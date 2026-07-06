Suspenden servicio de gas natural en Lebrija por daño en la infraestructura

Bucaramanga

Tras un accidente de tránsito que se presentó en el municipio de Lebrija en el sector del Guamito en donde una tractomula cargada de plátano terminó volcándose y afectando la infraestructura por la cuál se transporta el gas natural por lo que se tuvo que suspender el servicio de gas natural en este municipio.

Según el reporte preliminar de la empresa de gas, “el vehículo cayó sobre la red de Transoriente, que es la que lleva el gas natural a esas poblaciones, en este momento se está trabajando para buscar alguna solución para restablecer el servicio en el menor tiempo posible pues los daños ocasionados por el vehículo a la red requieren trabajos especializados”.

Por eso, hicieron un llamado a la ciudadanía del municipio de Lebrija para que cierren las llaves de gas mientras se reestablece el servicio y así evitar cualquier afectación.

Las personas que tengan algún inconveniente lo pueden manifestar comunicándose a la línea 164.