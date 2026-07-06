Alcaldesa encargada de Tunja retoma la contratación y la ordenación del gasto

Tunja

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez Gómez expidió el Decreto 0159 de 2026 mediante el cual deroga las funciones que le había asignado el entonces alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov a Luz Mila Acevedo Galán para la contratación y la ordenación del gasto.

Se trata del Decreto No. 0281 del 8 de mayo de 2024 y el Decreto No. 0084 del 24 de abril 2026 y reasume las funciones delegadas en la Unidad Especial de Contratación Estatal por parte de la Alcaldesa Mayor de Tunja, en su calidad de representante legal del municipio.

Recordemos que, mediante el Decreto No. 0281 del 8 de mayo de 2024, el entonces Alcalde Mayor de Tunja delegó en cabeza de Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal el ejercicio de las funciones de celebrar contratos, adelantar procesos de contratación de mínima y menor cuantía, comprometer recursos, ordenar el gasto y el pago, y las demás facultades precontractuales, contractuales y postcontractuales allí relacionadas.

El documento destaca que, “resulta procedente derogar en su integridad esos dos actos administrativos restituyendo en cabeza del Alcalde Mayor de Tunja, como representante legal del municipio, la titularidad plena de las funciones de ordenación del gasto, ordenación del pago, celebración y gestión de los procesos de contratación estatal del municipio de Tunja, sin perjuicio de las delegaciones que en el futuro considere pertinente otorgar”.

La alcaldesa (e) viene organizando todos los aspectos que se deben tener en cuenta en el proceso de transición y empalme con la nueva administración que se elegirá el 26 de julio para que termine el periodo constitucional 2024 - 2027.