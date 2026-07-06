Delincuentes hurtan cableado y sistema de seguridad por cerca de $15 millones de colegio de Turmequé

Es la segunda vez que delincuentes hurtan el sistema eléctrico en la Institución Educativa Técnica de Turmequé / Foto: Internet.

Turmequé

Por segunda vez en menos de un año, la Institución Educativa Técnica Industrial de Turmequé fue blanco de la delincuencia. Durante el periodo de vacaciones escolares, desconocidos ingresaron a la sede primaria y hurtaron gran parte de la infraestructura eléctrica y el sistema de seguridad, causando pérdidas cercanas a los 15 millones de pesos.

El alcalde encargado de Turmequé, Andrés Cuítiva, lamentó lo ocurrido y aseguró que los principales afectados son los estudiantes del municipio, quienes deberán regresar a clases encontrando nuevamente su institución afectada por la acción de los delincuentes.

"Lastimosamente hemos sido víctimas nuevamente de la mano delincuencial de una banda que ya va dos ocasiones en menos de un año, donde hemos sufrido robos considerables en la sede primaria de nuestra Institución Educativa Técnica Industrial", manifestó el mandatario.

Según explicó, el primer hurto registrado meses atrás dejó pérdidas cercanas a los 20 millones de pesos, por lo que las autoridades consideran que ambos hechos habrían sido cometidos por las mismas personas.

"Por la forma de operar creemos que muy seguramente sí son los mismos delincuentes, porque actuaron de manera muy similar y tenían plenamente identificados los elementos que pretendían hurtar", señaló Cuítiva.

Tras el primer robo, la institución había reforzado las medidas de protección con la instalación de cámaras de vigilancia y un sistema de monitoreo, inversión que también terminó siendo blanco de los delincuentes.

“Después del primer robo se instaló un sistema de cámaras de seguridad precisamente para evitar que esto volviera a ocurrir. Lastimosamente también hurtaron los equipos de grabación, los DVR y otros elementos del sistema“, explicó el alcalde encargado.

El funcionario calificó como preocupante que los responsables hayan actuado nuevamente durante el receso académico, aprovechando la ausencia de estudiantes y personal docente.

Frente a esta situación, la Administración Municipal anunció la realización de un Consejo de Seguridad con la participación de la Policía Nacional para definir nuevas estrategias que permitan capturar a los responsables.

Entre las medidas que se estudian está la entrega de una recompensa económica a quienes suministren información que conduzca a la identificación y judicialización de los delincuentes.

“Estamos coordinando con la Policía Nacional y hoy tendremos un Consejo de Seguridad para analizar la situación y evaluar la posibilidad de ofrecer una recompensa que permita lograr la captura efectiva de estos delincuentes", indicó Cuítiva.

La Alcaldía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este nuevo hecho delictivo, al tiempo que insistió en la necesidad de proteger la infraestructura educativa del municipio, especialmente aquella destinada al bienestar de niños y niñas.