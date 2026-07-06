Exsecretaria de Hacienda de Muzo fue condenada por desviar recursos públicos a cuentas de familiares

La exsecretaria de Hacienda del municipio de Muzo, Boyacá, fue condenada a tres años de prisión.

Muzo

Una exsecretaria de Hacienda del municipio de Muzo, en Boyacá, fue condenada a 36 meses de prisión tras ser hallada responsable de realizar giros irregulares con recursos públicos a favor suyo y de terceros, entre ellos su pareja sentimental y su padre.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que Marvel Milena Solano Camargo, quien ocupó ese cargo durante el primer semestre de 2008, utilizó de manera indebida dineros del municipio mediante la expedición de cheques que no contaban con soportes ni comprobantes de egreso.

De acuerdo con la investigación, la exfuncionaria giró al menos seis cheques por un valor total de 14.446.291 pesos a su favor y al de terceros, incluyendo a familiares y un empleado del servicio, bajo conceptos como viáticos, sin que existiera la documentación que justificara dichos pagos.

Las pruebas también evidenciaron que en dos oportunidades falsificó la firma del entonces alcalde de Muzo y, además, alteró fechas y valores consignados en documentos contables para respaldar las operaciones irregulares. Las anomalías fueron descubiertas por la persona que asumió el cargo tras la renuncia de la funcionaria, en agosto de 2008.

Durante el proceso judicial, Solano Camargo aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público, acuerdo que fue avalado por un juez de la República.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia incluye una multa de 6.019.288 pesos y la inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas durante 40 meses.

Con esta decisión, la Fiscalía destacó el resultado de las investigaciones orientadas a sancionar hechos de corrupción que afectan los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones.