Con 22 mesas sectoriales, entra en semana clave la transición en la Casa de Nariño

Con el inicio de las mesas de trabajo entre los equipos del presidente Gustavo Petro y del mandatario electo Abelardo de la Espriella comenzó oficialmente el proceso de empalme del Gobierno Nacional, que se desarrollará durante los próximos 25 días y concluirá el 31 de julio.

A las 10:00 de la mañana de este martes 7 de julio se instalarán los 22 comités sectoriales encargados de revisar el estado de las entidades y programas del Gobierno en áreas como Defensa, Hacienda, Educación, Salud, Justicia, Transporte y Ambiente, entre otros, con el propósito de garantizar una transición ordenada.

Le puede interesar: Definido cronograma para empalme entre el Gobierno Petro y el de Abelardo de la Espriella: así será

El ministro de Hacienda y coordinador del empalme por parte del Gobierno saliente, Germán Ávila, aseguró que toda la información será entregada de manera actualizada. “Se van a realizar 22 mesas de trabajo de concertación y de coordinación sectorial para realizar el intercambio de información para los diferentes sectores. Esto se va a realizar en el curso de este mes y esperamos tener culminado todo el proceso el próximo 31 de julio”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente electo y jefe del equipo de empalme del gobierno entrante, José Manuel Restrepo, pidió que las reuniones se desarrollen con responsabilidad y sin convertir el proceso en un escenario de confrontación pública. “La redistribución... lo que es DNI lo vamos a ligar al sector Defensa (...) El SENA lo vamos a ligar al sector Trabajo”, explicó al referirse a la organización de las mesas de trabajo entre las diferentes entidades.

Leer más: “No pueden paralizar el Estado”: MinHacienda defiende contratación hasta el último día del Gobierno

El inicio del empalme se produce en un ambiente de marcada tensión política, luego de la confrontación entre ambos sectores durante la campaña presidencial y de las denuncias y acciones judiciales presentadas tras la segunda vuelta. Analistas consideran que ese contexto podría incidir en el desarrollo de la transición, una preocupación que también había sido advertida por la Misión de Observación Electoral (MOE).

lea aquí: MOE pide al Congreso reglamentar la participación en política de funcionarios tras elecciones