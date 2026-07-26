Un ataque armado en Medellín dejó un muerto y cuatro heridos; se presume un ajuste de cuentas

Medellín

En la comuna de Castilla, noroccidente de Medellín, se registró un hecho violento que dejó una persona muerta y cuatro más heridas; estas fueron trasladadas a un centro médico donde las atendieron por heridas en las extremidades inferiores.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, a la línea de emergencias se reportó un ataque armado en el barrio Benalcázar la tarde del sábado . Las autoridades llegaron al lugar y encontraron tendido en vía pública a un hombre de 30 años identificado como Santiago Monroy Pizarro. También a cuatro personas heridas, una mujer y tres hombres que fueron trasladados al Hospital Pablo Tobón Uribe.

Según la versión de las personas, ellos departían en el lugar cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra los presentes, dejando el balance mencionado y huyeron del lugar.

La información también indica que la víctima recibió tres impactos de bala en la cabeza y hacía varios meses había salido de la cárcel, donde había pagado una condena por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por lo que de manera preliminar no se descarta un ajuste de cuentas entre estructuras ilegales, aunque todo es materia de investigación.