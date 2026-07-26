DD. HH. pide se declare emergencia sanitaria en la cárcel de Medellín por un brote de tuberculosis

Medellín

La veeduría penitenciaria del país está alertando sobre un posible brote de tuberculosis en la cárcel de Pedregal de Medellín, que tiene en riesgo a más de 4 mil personas, hombres y mujeres que permanecen en esta penitenciaria. La queja es que presuntamente los detenidos no estarían recibiendo atención médica oportuna.

Según Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población carcelaria en Antioquia, actualmente se estarían registrando más de 60 casos de personas con tuberculosis, lo que tiene en riesgo a 4.500 detenidos. Además, denuncia que algunas de estas personas contagiadas con esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa están siendo aisladas en un lugar no apto para tratarla.

“Que todo el que se atreve a coger un teléfono y a informar a la veeduría o a informar hacia afuera lo que está pasando en la cárcel Pedregal es que se están llevando la gente con tuberculosis hacia otros departamentos. ¿Qué significa esto? Que están trasladando una enfermedad de un establecimiento a otro”, aseguró el líder social.

Asegura que en ese penal solo hay dos médicos para atender a esa cantidad de internos y que eso pone en riesgo a los privados de la libertad; además, critica la destinación de los recursos de los contratos que se han firmado con las entidades de salud encargadas de dicha atención. Ante esta problemática, solicita que se declare una emergencia sanitaria en ese penal para atender a los afectados y salvaguardar a quienes aún no están contagiados.