Cinco militares condenados por torturar y asesinar a un campesino en Frontino, Antioquia

Frontino- Antioquia

La fiscalía informó que un juez aprobó un preacuerdo celebrado entre un suboficial del ejército y cuatro soldados, quienes aceptaron su responsabilidad en la tortura y posterior asesinato de un hombre de 27 años en hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, Occidente de Antioquia. De acuerdo a esto, un juez los condenó a 20 años y dos meses de prisión.

Según el ente investigador, los soldados participaron en la retención en una base militar durante cinco horas de la víctima que tenía una discapacidad cognitiva y era acusada de hacer parte de un grupo armado ilegal de la zona. Agrega la investigación de que el muchacho fue amarrado a un árbol desnudo y allí fue torturado, recibiendo tratos crueles, entre ellos asfixia, sofocamiento y golpes.

“La investigación demostró que el campesino murió en un baño de la base militar. Posteriormente, su cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y arrojado al río El Cerro. Tres semanas después fue recuperado por las autoridades y remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinó que la muerte fue consecuencia de los actos de tortura”, indica el reporte de la fiscalía.

Agrega el ente investigador que frente a estos hechos se les imputó los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas. Esto derivó en la condena contra el cabo segundo del Ejército Nacional Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández.

Otros implicados

Cabe recordar que en este hecho también están involucrados otros cuatro militares, entre ellos el teniente Leider Ortíz Ortíz, comandante de la base militar donde ocurrieron los hechos, ya sentenciado a 20 años de cárcel. También están acusados el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes, quienes permanecen privados de la libertad