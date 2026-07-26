Autoridades intervienen dos unidades mineras que extraían hasta 2 mil millones de pesos mensuales

San Carlos- Antioquia

El ejército y la policía intervinieron dos unidades mineras en las que se extraía oro de un afluente en zona rural del municipio de San Carlos. Esta actividad se estaría realizando de manera ilegal.

Según la Cuarta Brigada, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4 y la policía llegaron hasta la vereda La Honda de esa población del oriente del departamento, donde se desarrollaban actividades de minería en un afluente. Allí, encontraron maquinaria amarilla como retroexcavadoras, dos dragas tipo buzo, cuatro motores, dos mangueras de succión y dos compresores de aire, generando una afectación cercana a los 900 millones de pesos.

Según la entidad castrense, las personas encargadas de esta actividad podían extraer mensualmente “3.744 gramos de oro, equivalentes a aproximadamente 2.000 millones de pesos”. Agrega el reporte que parte de este dinero era utilizado para fortalecer las acciones ilegales .

Cabe destacar que esta actividad ilegal de la minería estaba generando graves daños ambientales en el territorio, tanto a la fauna y flora como a las fuentes hídricas.