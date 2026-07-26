Un incendio en una invasión de Amalfi deja seis casas y varios vehículos incinerados

Amalfi- Antioquia

En la tarde de este domingo se registró una emergencia en el área urbana del municipio de Amalfi, en el Nordeste de Antioquia, que requirió la reacción de ocho unidades de bomberos con un camión cisterna para controlar un incendio.

Según el comandante de bomberos John Jairo Gaviria, el incendio se registró en el sector conocido como Pueblo Nuevo, que es una invasión donde las viviendas son generalmente de madera, material combustible que acelera la propagación de las llamas. Se reportó la incineración total de un carro y varias motos; la cifra exacta aún no se ha establecido.

“Afectación total de 6 viviendas, pérdida total. 6 viviendas también salieron afectadas por radiación. Gracias a Dios, no hubo víctimas, nada de esto, sino que todo fue pérdida de materiales de la comunidad. También calcinadas unas motocicletas y un vehículo”, reportó el socorrista.

Las personas de las seis casas afectadas regresaron a estas luego de ser controladas las llamas, mientras que las damnificadas que habitaban las que quedaron en cenizas están a la espera de la activación de la ayuda humanitaria de la alcaldía; por ahora se adelanta el censo para identificar cuántas personas requieren este apoyo institucional.

En cuanto a lo que ocasionó la emergencia, aún no se tiene una hipótesis clara, por lo que se está adelantando la indagación para determinar con certeza las causas.