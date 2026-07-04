Aeropuerto de Nuquí suspendió operaciones por bloqueos de manifestantes

Chocó

El aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí, en la costa del Pacífico chocoano, fue cerrado este sábado 4 de julio debido a una protesta social que bloqueó los accesos a la terminal aérea.

De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil, un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del aeropuerto e impidió el normal funcionamiento de la terminal, por lo que fue necesario ordenar el cierre inmediato de las operaciones por razones de seguridad.

La autoridad aeronáutica informó que emitirá un NOTAM, el aviso oficial mediante el cual se notifica a pilotos, aerolíneas y demás operadores sobre el cierre temporal del aeropuerto y las restricciones para las operaciones aéreas.

Las autoridades no han informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la terminal ni cuándo podrán reanudarse las operaciones. Entre tanto, se recomendó a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado de sus vuelos.