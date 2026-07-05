Marruecos y Francia avanzan a cuartos de final del Mundial 2026: así termino la jornada

La fase de octavos de final del Mundial 2026 comenzó con dos compromisos que definieron a los primeros clasificados entre los ocho mejores del torneo. Marruecos confirmó su gran momento con una contundente goleada sobre Canadá, mientras que Francia tuvo que trabajar más de la cuenta para imponerse por la mínima frente a una ordenada Paraguay. Con estos resultados, africanos y europeos se enfrentarán en los cuartos de final en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la competición.

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Marruecos 3-0 Canadá

Marruecos selló su clasificación con una sólida victoria por 3-0 sobre Canadá en el Houston Stadium. Aunque el marcador refleja una amplia superioridad, el primer tiempo fue completamente distinto. El conjunto canadiense dominó los primeros 45 minutos con una presión constante liderada por Stephen Eustaquio y Jonathan David, obligando a Yassine Bounou a intervenir en varias ocasiones. El compromiso también estuvo marcado por la intensidad física, con seis tarjetas amarillas y varios encontronazos entre ambos equipos, además de la lesión temprana de Ismael Saibari, quien fue reemplazado por Soufiane Rahimi.

En la segunda mitad apareció la jerarquía marroquí. A los 50 minutos, Achraf Hakimi asistió a Azzedine Ounahi, quien abrió el marcador con un potente remate de primera. Ya en el tramo final, Brahim Díaz comandó un rápido contragolpe para asistir nuevamente a Ounahi, que firmó su doblete al minuto 82. Cuando Canadá buscaba descontar, incluso con un balón al travesaño, otra brillante acción de Brahim Díaz terminó en el gol de Soufiane Rahimi en el tiempo de reposición para decretar el definitivo 3-0 y asegurar la clasificación de los Leones del Atlas.

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Francia 1-0 Paraguay

Francia también aseguró su presencia en los cuartos de final tras vencer 1-0 a Paraguay en un partido mucho más cerrado de lo esperado. El conjunto dirigido por Didier Deschamps controló la posesión durante gran parte del encuentro, pero se encontró con una Albirroja muy disciplinada defensivamente, que resistió los constantes intentos franceses y mantuvo el empate durante buena parte del compromiso gracias a su orden táctico.

La única diferencia llegó a los 70 minutos, cuando el ingresado Désiré Doué provocó un penal tras una destacada acción individual dentro del área. Kylian Mbappé no falló desde los once pasos y convirtió el único tanto del partido con un remate cruzado. En los minutos finales, Paraguay adelantó líneas en busca del empate, pero no logró inquietar lo suficiente a la defensa francesa, que sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

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Con estos resultados, Marruecos y Francia se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al primer semifinalista del torneo y enfrentará a dos selecciones que llegan con argumentos muy distintos, pero con el mismo objetivo de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo.