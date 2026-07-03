Alcaldía de Remedios rechaza cualquier vínculo con grupo armado ilegal, tras video de redes sociales

Antioquia

Desde la Alcaldía de Remedios, nordeste antioqueño se emitió un comunicado en el que se fija su postura respecto a un video que circula en redes sociales, presuntamente difundido por parte de las disidencias de las Farc, a través del Frente 4, en el que se realizan señalamientos contra la Fuerza Pública y los alcaldes de Remedios Albeiro Arenas Molina y de Segovia, Edwin Alexander Castañeda Vahos.

En su pronunciamiento, la Administración municipal de Remedios, rechaza “de manera clara y respetuosa” cualquier afirmación que pretenda vincularlos con organizaciones ilegales o con actuaciones contrarias a la Constitución y la ley. “Nuestra gestión siempre ha estado guiada por el respeto a la institucionalidad, la transparencia y el compromiso permanente con el bienestar de todos los remedianos”, señala el texto.

Se hace especial énfasis, en indicar que alcalde no tiene mando operacional sobre la Fuerza Pública, pero desde el primer día de gobierno han insistido, en los Consejos de Seguridad y espacios de articulación con las autoridades, en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y las acciones para proteger a las comunidades, especialmente en la zona rural.

Por otra parte, se pronuncian respecto a las situaciones de orden público que se viene presentando en zonas rurales limítrofes entre los municipios, que deja una cifra superior a las 200 personas desplazadas. Por ello, rechaza “de manera categórica” cualquier acción de grupos armados ilegales que amenace, intimide o afecte la tranquilidad de la población.

“Ningún actor ilegal puede imponer miedo, limitar la movilidad de los ciudadanos o vulnerar sus derechos. Nuestra prioridad seguirá siendo la protección de la vida, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la presencia del Estado en todo el territorio”, afirma el comunicado.

La Alcaldía hace un llamado a la comunidad a mantener la confianza en las instituciones, informarse por canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar incertidumbre.