Medellín busca frenar el “gota a gota” con más de 15.000 nanocréditos del Banco Distrital

Medellín

El Banco Distrital de Medellín ha logrado un impacto clave en la economía local con su línea de nanocréditos Redes Vecinales Express, alcanzando un total de 14.902 desembolsos por un valor cercano a los 2.300 millones de pesos. Esta estrategia de la Alcaldía de Medellín, enmarcada en el programa Medellín Te Presta, ha beneficiado directamente a 5.844 ciudadanos que lideran iniciativas productivas.

La iniciativa funciona como una alternativa digital, ágil y legal para trabajadores independientes, emprendedores y micronegocios. Su principal objetivo es combatir las redes informales de usura conocidas como “gota a gota”, ofreciendo inclusión financiera a sectores que tradicionalmente enfrentan barreras en la banca tradicional.

María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que la meta es llegar a los 50.000 créditos otorgados. Gracias a la alianza con la firma tecnológica Monet Colombia, el proceso se realiza de forma digital y los usuarios pueden acceder a los recursos en un plazo máximo de cinco horas.

Los nanocréditos manejan montos que van desde los 50.000 hasta los 500.000 pesos, con un plazo de pago de 30 días y una competitiva tasa de interés del 0.91 %. Estos fondos están destinados a la compra de insumos y a resolver necesidades inmediatas de liquidez para dinamizar los pequeños negocios.

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Los requisitos para postularse incluyen tener entre 18 y 75 años, residir en Medellín en estratos 1, 2, 3 o 4, y contar con una cuenta bancaria o billetera digital. También se solicita demostrar ingresos mínimos de un millón de pesos en los últimos tres meses. Una gran ventaja es que se puede aplicar incluso si se tiene un reporte en centrales de riesgo.

Entre 2024 y abril de 2026, el Banco Distrital ha colocado cerca de 70.000 millones de pesos en toda la ciudad, equivalentes a más de 83.000 créditos.

Los ciudadanos interesados en solicitar estos créditos pueden realizar el proceso en el portal web oficial de la Alcaldía de Medellín. Para recibir mayor información o asesoría, está habilitada la línea de WhatsApp 301 604 4444 y la atención presencial en el Edificio Vásquez, ubicado en el Parque de las Luces.