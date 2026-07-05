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05 jul 2026 Actualizado 14:35

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Recuperan mercancía y capturan a tres delincuentes que robaban casas en Kennedy

Los uniformados recuperaron dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta

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En las últimas horas, uniformados del CAI Techo, lograron la captura de tres hombres y la recuperación de elementos hurtados en la localidad de Kennedy.

La oportuna llamada a la línea de emergencia 123 permitió la reacción de los uniformados, luego de que las víctimas alertaran sobre la ubicación de los presuntos responsables de un robo cometido durante la madrugada en su vivienda.

Con autorización del propietario del inmueble, los policías ingresaron al lugar y hallaron dos computadores portátiles, 14 cámaras de vigilancia y una motocicleta que, presuntamente, fue utilizada para cometer el hecho robo.

Al notar la presencia de las patrullas, los señalados intentaron huir. Sin embargo, fueron capturados por el delito de receptación y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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