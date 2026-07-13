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13 jul 2026 Actualizado 16:39

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Gobernación de San Andrés rechaza homicidio de dos hermanos y exige pronta investigación

Los jóvenes, de 18 y 20 años fueron atacados con arma de fuego

Isla de San Andrés. (Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images)

Isla de San Andrés. (Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Isla de San Andrés. (Photo by Juan David Moreno Gallego/Anadolu Agency via Getty Images)
San Andrés
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Dos hermanos fueron asesinados mientras departían con otro grupo de personas en el sector de Guinea Hen. Las víctimas fueron identificadas como Jordan Camilo y Ángel Jesús Correa Chiquillo, de 18 y 20 años.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, un sujeto encapuchado llegó hasta el sitio, abrió fuego impactando a los hermanos y posteriormente huyó.

La Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina rechazó y lamentó el doble homicidio. A través de un comunicado oficial, la gobernadora Girley Ordóñez Bowie expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

La administración precisó que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

En ese sentido, la gobernadora solicitó que las investigaciones avancen con la mayor celeridad posible para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las acciones institucionales, Ordóñez Bowie instruyó al secretario de Seguridad y Convivencia, Carlos Bryan Uribe, para realizar seguimiento permanente al caso y coordinar las actuaciones con la Policía Nacional y las demás entidades competentes.

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