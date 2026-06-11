Modifican prohibición de uso de playas de San Andrés tras muerte de dos turistas

A través de un decreto, la Gobernación de San Andrés modificó el horario de bañistas en la zona de playa durante la noche desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana. La medida además será permanente en la Isla.

La Gobernación especificó que la expresión “zonas de playa” comprende las áreas de uso público de las playas de la isla de San Andrés destinadas al baño, recreación, tránsito, permanencia, aprovechamiento turístico, zonas de bajamar y demás espacios directamente asociados al uso recreativa de las playas”.

La medida se toma luego que dos personas perdieran la vida y dos más resultaron heridas tras el choque de dos embarcaciones en el canal navegable de la Isla.

Según la Dimar, el accidente involucró a dos embarcaciones, una de ellas, un pontón turístico que hacía un recorrido turístico y transportaba 14 personas al momento del suceso.

“En articulación con la Armada de Colombia, a través de la Estación de Guardacostas de San Andrés, se desplegaron unidades de reacción rápida y personal especializado para atender la situación, facilitar el traslado de los afectados y garantizar la atención oportuna de la emergencia”, indicó la Dimar.