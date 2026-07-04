Viviane Morales habló en Geniales y Mayores sobre su matrimonio, religión y educación

A propósito de la designación de Viviane Morales como ministra de Educación del presidente electo Abelardo de la Espriella, en Caracol Radio recordamos el paso de la exfiscal por el pódcast Geniales y Mayores que Yo, con Vanessa de la Torre.

En esta charla, Morales compartió algunos detalles de su vida personal, su fe cristiana, su matrimonio y el modelo de educación que defiende.

Matrimonio

Por un lado, Morales se refirió a su matrimonio con el excongresista Carlos Alonso Lucio y reveló que desde hace varios años ambos mantienen una dinámica poco convencional: siguen casados, pero viven en casas separadas.

Explicó que esa decisión ha fortalecido la relación en lugar de debilitarla, pues considera que convivir permanentemente puede resultar desgastante cuando los hijos ya crecieron y cada integrante de la pareja tiene rutinas y formas de vida distintas.

“Eso de vivir juntos bajo el mismo techo todo el tiempo es asfixiante”, afirmó, sosteniendo que nunca ha sido celosa y que las diferencias en sus horarios o actividades no representan un problema. No obstante, aclaró que en momentos de enfermedad o de dificultad sí se acompañan entre ellos, pues “lo que más hay entre nosotros es una inmensa amistad”.

Religión

Viviane Morales también se refirió a su vida religiosa y explicó que fue criada en un entorno católico, pues estudió en un colegio de monjas y asistía a misa a diario por iniciativa propia. Hacia los 18 años, tras una decepción con un sacerdote, asistió a una iglesia evangélica donde dice haber experimentado un cambio profundo en su vida espiritual.

“Fue mi encuentro real con Jesús y desde ahí me volví cristiana”, aseguró.

La ministra designada también reconoció que, pese a profesar la fe cristiana, ha tenido varios matrimonios y divorcios: “Eso no pega en la historia de una cristiana”. comentó entre risas, aunque añadió que todas las personas tienen contradicciones y que esas experiencias también hacen parte de su historia de vida.

Educación

Por otro lado, la exfiscal compartió su visión sobre la educación, que hoy cobra relevancia tras haber sido designada ministra de esta cartera.

Para Morales, la educación no puede limitarse únicamente a transmitir conocimientos académicos, sino que también debe contribuir a formar el carácter, fortalecer los valores y desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes.

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