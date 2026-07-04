Judicializan cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca por secuestro y homicidio

Judicializado presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Medellín

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Juan David Pineda Vargas, uno de los principales cabecillas urbanos del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, el procesado habría ingresado a la organización criminal como sicario durante 2024. Posteriormente, asumió el liderazgo de una estructura urbana, desde donde, presuntamente, dirigía acciones relacionadas con asesinatos selectivos, tráfico de estupefacientes, extracción ilícita de minerales, cobro de extorsiones y la recolección de información sobre los movimientos de la fuerza pública en municipios como El Bagre, Zaragoza y otras localidades de la subregión.

Uno de los hechos que sustentan el proceso judicial ocurrió el 5 de agosto de 2024, cuando, según las autoridades, Pineda Vargas habría participado en el secuestro de un hombre en una vivienda de la vereda Cacales, en zona rural de El Bagre.

La víctima fue trasladada por hombres armados hasta el sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrada de manos y sometida a agresiones físicas para obligarla a entregar información sobre una estructura criminal rival. Al no obtener los datos que buscaban, los presuntos responsables la llevaron a otro lugar y la asesinaron con arma de fuego mientras permanecía indefensa.

La investigación de la Fiscalía señala además que, tras el crimen, Pineda Vargas habría tomado fotografías del cuerpo para enviarlas a los máximos responsables de la organización como evidencia del cumplimiento de la orden criminal.

Otros detalles

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso en su contra.