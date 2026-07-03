Cayó alias ‘Pablo’ presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia

Capturado alias 'Pablo', presunto cabecilla de zona del Clan del Golfo, en El Bagre. Foto: Cortesía Ejército Nacional

El Bagre, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, capturaron en las últimas horas a un hombre conocido con el alias de ‘Pablo’, señalado como cabecilla de zona y jefe de sicarios de la Subestructura Uldar Cardona Rueda, del Clan del Golfo.

El sujeto era requerido por la justicia por los delitos de homicidio, extorsión, secuestro y acceso carnal violento. La operación se materializó en el municipio de El Bagre, donde las autoridades hicieron efectiva una orden judicial en su contra.

Según información de inteligencia militar, alias ‘Pablo’ acumuló nueve años de trayectoria dentro de esta estructura ilegal, con injerencia directa en el control territorial del área general de El Bagre. Durante ese tiempo habría participado en acciones armadas, inteligencia delictiva, control de movilidad, coordinación de sicarios y apoyo logístico a la organización criminal.

La captura fue realizada por tropas del Batallón de Selva N.° 57, orgánicas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en trabajo conjunto con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional.

La Subestructura Uldar Cardona Rueda sigue siendo un objetivo prioritario para las Fuerzas Militares y de Policía en el marco de la lucha contra el Clan del Golfo en el nororiente de Antioquia. Con esta operación, las autoridades buscan afectar la estructura de mando y las actividades delictivas de esta organización al margen de la ley.