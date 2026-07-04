Condenaron a 32 años de prisión a un hombre por asesinar a golpes a su pareja en Medellín

Medellín

Un juez condenó a 32 años de prisión a un hombre por el feminicidio agravado de su compañera sentimental de tan solo 18 años, crimen ocurrido el pasado 13 de mayo en el barrio Villa Hermosa, en Medellín.

La decisión se produjo luego de que el procesado de 23 años aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el cual fue avalado por un juez de conocimiento.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, durante la madrugada del día de los hechos la pareja sostuvo una discusión al interior de la vivienda donde residían. En medio del altercado, el hoy condenado golpeó a Juliana Girlado Zuluaga en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

El crimen ocurrió en presencia del hijo de ambos, un bebé de apenas ocho meses de edad. Tras el homicidio, el agresor salió de la vivienda junto con el menor y posteriormente se presentó ante las autoridades, donde quedó a disposición de la justicia.

Investigaciones y condena

Las investigaciones adelantadas por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín permitieron establecer que la víctima era sometida de manera constante a episodios de violencia. Según el ente acusador, las discusiones y agresiones eran recurrentes debido a los celos excesivos del hombre, quien además le impedía salir de la vivienda.

Con las pruebas recopiladas durante el proceso, la Fiscalía logró que el responsable aceptara los cargos por el delito de feminicidio agravado, lo que permitió avanzar en el preacuerdo que derivó en la condena de 32 años de cárcel.