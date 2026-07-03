Tribunal de Antioquia ordena al Gobierno Nacional intervención urgente en Briceño

Antioquia

A solicitud del Gobierno de Antioquia, en cabeza del gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Presidencia de la República y a los ministerios de Defensa y del Interior diseñar e implementar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de intervención urgente para proteger a la población civil del municipio de Briceño, norte antioqueño, ante el riesgo causado por estructuras armadas ilegales.

Entre las medidas cautelares, el Tribunal ordenó conformar temporalmente un Consejo de Seguridad extraordinario encabezado por la Presidencia de la República.

La decisión, busca salvaguardar los derechos a la paz, la seguridad pública y el goce del espacio público de los habitantes del municipio, gravemente afectados por disputas territoriales y economías ilícitas.

El gobernador Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X, destacó la decisión judicial. “El Tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas”.

Adicionalmente, el Tribunal le dio a la Presidencia de la República un plazo de 10 días hábiles para informar el número de efectivos necesarios para contener la grave situación de orden público en la región, así como los índices de desplazamiento documentados por las entidades estatales.