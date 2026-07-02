“No tengo una posición diferente para un jugador o para otro”: Queiroz al ser preguntado por James

Carlos Queiroz volvió a referirse a uno de los temas que más controversia generó durante su paso por la Selección Colombia. En la rueda de prensa previa al duelo entre Ghana y la Tricolor por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el entrenador portugués fue interrogado sobre la supuesta mala relación con James Rodríguez, una versión que tomó fuerza tras su salida del combinado nacional en 2020.

Los rumores surgieron después de la histórica derrota 6-1 frente a Ecuador en las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022. En aquel momento, diferentes versiones señalaron que el camerino estaba dividido y que existía un supuesto “cajón” hacia el entrenador, además de un presunto trato preferencial hacia James Rodríguez que habría generado inconformidad entre algunos integrantes del plantel.

Le puede interesar: Colombia vs. Ghana: Posible nómina de la Selección para el partido por los dieciseisavos de final

Sin embargo, casi seis años después de aquellos hechos, Queiroz evitó alimentar cualquier polémica y dejó claro que desconoce el origen de esas versiones.

“No sé cuáles son las fuentes que tienes que no ha conectado conmigo, es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo”, respondió el estratega cuando fue consultado sobre su relación con el actual capitán de la Selección Colombia.

El portugués explicó que, durante toda su carrera como entrenador, su prioridad siempre ha sido potenciar el rendimiento colectivo del equipo, sin establecer diferencias entre los futbolistas por su nombre o trayectoria.

También le interesa: “Colombia no es perfecta”: la advertencia de Carlos Queiroz antes de enfrentar a Colombia

“Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos”, afirmó.

Queiroz también rechazó cualquier insinuación de favoritismos durante su ciclo al frente de la Selección Colombia y aseguró que todos los futbolistas eran evaluados bajo los mismos criterios deportivos.

“No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido”, expresó.

Finalmente, el entrenador dejó ver su sorpresa por el planteamiento de la pregunta y reiteró que nunca tuvo conocimiento de situaciones internas relacionadas con un supuesto conflicto con James Rodríguez.

Lea aquí también: ¿La Selección Colombia debería hacer cambios para el partido vs. Ghana? Faryd Mondragón respondió

“El comentario que haces me sorprende, porque entonces seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”, concluyó.

Las declaraciones de Queiroz llegan en la antesala de un compromiso especial para el técnico portugués, quien volverá a enfrentarse a la Selección Colombia, esta vez al mando de Ghana. Aunque su etapa con la Tricolor estuvo marcada por resultados adversos en el cierre de su proceso, el entrenador insistió durante toda la conferencia de prensa en que guarda un profundo respeto y gratitud por el tiempo que dirigió al combinado nacional, descartando nuevamente cualquier diferencia personal con James Rodríguez o con otros integrantes de aquel plantel.