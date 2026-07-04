Colombia, Egipto y Argentina sellan su clasificación a octavos de final: Resumen de la jornada

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa definiendo a los mejores equipos del torneo y este viernes dejó una jornada cargada de emociones en los dieciseisavos de final. Tres intensos compromisos entregaron nuevos clasificados a los octavos de final, con Colombia, Egipto y Argentina logrando su boleto tras superar partidos muy exigentes que se resolvieron por detalles, demostrando la paridad que ha caracterizado la fase eliminatoria.

Colombia 1-0 Ghana

La Selección Colombia confirmó su favoritismo y derrotó por la mínima diferencia a Ghana en el Kansas City Stadium. El único gol del encuentro fue obra de Jhon Arias al minuto 13 , luego de una asistencia de Luis Javier Suárez. Aunque Luis Díaz llegó a marcar el segundo tanto en el complemento, el VAR anuló la anotación por fuera de juego. Ghana presionó durante los minutos finales, pero la sólida actuación defensiva de Davinson Sánchez y Jhon Lucumí permitió que el equipo de Néstor Lorenzo conservara la ventaja y asegurara su clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto.

Egipto 1-1 Australia (4-2 en penales)

Egipto protagonizó una clasificación histórica tras eliminar a Australia desde el punto penal. Los africanos se adelantaron con un gol de Emam Ashour al minuto 12, pero un autogol de Mohamed Hany igualó el compromiso en la segunda mitad y llevó la definición al tiempo extra. Sin diferencias tras los 120 minutos, los Faraones fueron más efectivos en la tanda de penales, imponiéndose 4-2 gracias a las conversiones de Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid , asegurando así su presencia entre los 16 mejores del campeonato.

Argentina 3-2 Cabo Verde (Tiempo suplementario)

La vigente campeona del mundo tuvo que exigirse al máximo para superar a la revelación del torneo. Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en un vibrante encuentro que se definió en la prórroga tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario. Lionel Messi abrió el marcador, pero Deroy Duarte igualó para los africanos. En el tiempo extra, Lisandro Martínez volvió a adelantar a la Albiceleste, Sidny Lopes Cabral empató nuevamente y, cuando todo parecía encaminado a los penales, un autogol de Diney al minuto 111 le dio el triunfo al equipo de Lionel Scaloni, que continúa firme en la defensa de su título mundial.