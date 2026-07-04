Lionel Messi le sigue sacando ventaja a Mbappé: tabla de goleadores históricos de los mundiales

La Selección de Argentina se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer en un apasionante partido a la sorpresiva Cabo Verde por un apretado marcador de 3-2.

REVIVA ACÁ EL APASIONANTE PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CABO VERDE EN EL MUNDIAL 2026

Lionel Messi se encargó de abrir la cuenta en el Hard Rock Stadium de Miami, anotación que le devuelve el liderato en solitario de la tabla de goleadores (7) y, por si fuera poco, le saca más distancia a Kylian Mbappé como máximo anotador de los mundiales en toda la historia.

Pero la alegría se vio comprometida en la parte complementaria y el tiempo suplementario. Deroy Duarte puso al 59′ la paridad con un remte cruzado dentro del área y llevó la serie al tiempo extra.

Ya en el añadido, Lisandro Martínez le devolvió la ventaja a la Albiceleste (92′), aunque Sidny Lopes Cabral puso la paridad con el que podría ser el mejor gol del año: bombazo desde el costado izquierdo que se cuela en el ángulo. Claro está que la alegría africana duró hasta el 111′, cuando un cabezazo del Cuti Romero se desvió en Diney y el balón se coló en la portería de Vozinha. La gesta estuvo a un pelo.

Tabla de goleadores históricos de los mundiales