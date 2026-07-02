¿La Selección Colombia debería hacer cambios para el partido vs. Ghana? Faryd Mondragón respondió

Previo al enfrentamiento entre la selección Colombia y la selección de Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Faryd Mondragón, el exarquero de la ‘Tricolor’, en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, entregó el análisis de cómo el combinado nacional debería enfrentar al equipo africano.

El oriundo de Cali, en Valle del Cauca, indicó que el hecho de que Carlos Queiroz sea el técnico de la selección de Ghana es un arma de doble filo, dado su pasado como dirigente de la selección Colombia desde el 15 de junio de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2020.

Trayectoria de Faryd Mondragón con la Selección Colombia

Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia y uno de los pocos futbolistas colombianos que han integrado tres selecciones mundialistas: Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Brasil 2014. En este último torneo, con 43 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en disputar un partido de una Copa Mundial, récord que mantuvo hasta Rusia 2018. Actualmente es comentarista y analista deportivo.

¿La selección de Ghana puede jugar igual que como jugó RD Congo contra Colombia?

Faryd Mondragón fue consultado sobre si el juego de la selección de Ghana puede llegar a asemejarse a la forma en la que RD Congo le disputó el partido por la fecha 2 del grupo K a la “tricolor”, en la que, con gol de Daniel Muñoz, el combinado nacional ganó el encuentro.

“No, Ghana es más que el Congo. En cada partido es totalmente diferente el contexto. Creo que el partido de Colombia con Congo e Inglaterra con Congo fueron muy parecidos. Los dos entrenadores, tanto el profe Lorenzo como Tuchel, creo que intervinieron de manera extraordinaria (...) Ghana es un equipo con mucho más poderío ofensivo que Congo, un equipo como todo equipo africano, un equipo físico, un equipo que va a querer llevar la disputa de los duelos en este partido”, indicó el exarquero.

¿Enfrentarse a Carlos Queiroz dificultará el partido vs. Ghana?

El, hoy en día, analista deportivo dio a conocer que el actual técnico de Ghana cree que su salida de la selección Colombia fue muy injusta y no la cree justificada, por lo que este aspecto podría afectar el encuentro entre ambas selecciones por la motivación que podría tener el portugués.

“Ese es el miedo más grande que yo tengo. No solamente porque nos conoce, sino porque yo sí considero que Queiroz va a dirigir con la sangre en el ojo, porque él no salió bien de Colombia (...) Yo sé de una fuente muy cercana, porque jugué tanto en Turquía como en Alemania con portugueses que hicieron parte de su cuerpo técnico y que son muy cercanos a él, que él cree que fue muy injusta su salida de Colombia, no la cree justificada (...) Pero eso puede ser un arma de doble filo. A veces cuando uno está enceguecido por algo termina perdiendo el panorama”, dio a conocer Mondragón.

¿Colombia debería hacer cambios para el partido de dieciseisavos de final?

Ante las incógnitas que generan algunos futbolistas con relación a su rendimiento durante el torneo mundialista, como Luis Suárez en la delantera y si debe ser Jhon Córdoba el titular en la punta de ataque, el exguardameta dio su análisis del nivel de varios jugadores del combinado nacional.

“John Córdoba demostró contra Portugal que es un elemento que estaría bien utilizar en el inicio; parece que Suárez, cuando entra ya con el equipo y la defensa gastada, encuentra mucho más espacio, se encuentra más liviano. Hay que liberarle un poquito de esa responsabilidad porque no se ha encontrado con el gol, y que ingrese en el segundo tiempo me parece que es mucho más prudente”, comentó el exfutbolista.

“El mismo equipo que jugó los primeros dos partidos está bien. Santi Arias y Machado lo hicieron muy bien; me parece que Daniel Muñoz es parte fundamental de nuestro sistema. Con Mojica y con Machado estamos bien cubiertos por el lado izquierdo (...) El resto tiene que ser el mismo equipo y, obviamente, lo más importante es que cuando Juanfer ha ingresado, ha cambiado el equipo; entonces tenemos ya un panorama y un mapa donde el profe Néstor tiene muy claro con quién puede arrancar, con quién puede terminar”, dijo.

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